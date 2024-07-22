Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 13:31

МВД представило проект новой стратегии противодействия экстремизму в России

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало новую стратегию по борьбе с экстремизмом для дальнейшего выполнения государственной политики в этой области. Проект соответствующего указа президента был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить стратегию противодействия экстремизму в РФ", — говорится в документе.

Проект содержит анализ состояния и источников угроз экстремизма в России. В документе сформулированы термины "ксенофобия" и "русофобия", скорректированы понятия "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму". В пояснительной записке сказано, что в документе отдельное внимание уделено противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения СВО и включения в состав страны новых территорий. А утверждённая до 2025 года стратегия противодействия экстремизму будет признана утратившей силу.

Москалькова предложила приравнять русофобию к экстремизму
Москалькова предложила приравнять русофобию к экстремизму

Ранее Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила законопроект Минтруда, который предложил включить в страховой стаж россиян для исчисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до начала СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Александра Мышляева
  • Новости
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров