МВД представило проект новой стратегии противодействия экстремизму в России

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало новую стратегию по борьбе с экстремизмом для дальнейшего выполнения государственной политики в этой области. Проект соответствующего указа президента был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить стратегию противодействия экстремизму в РФ", — говорится в документе.

Проект содержит анализ состояния и источников угроз экстремизма в России. В документе сформулированы термины "ксенофобия" и "русофобия", скорректированы понятия "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму". В пояснительной записке сказано, что в документе отдельное внимание уделено противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения СВО и включения в состав страны новых территорий. А утверждённая до 2025 года стратегия противодействия экстремизму будет признана утратившей силу.