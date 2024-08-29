«Некоторые этого не хотели»: В Турции рассказали, почему конфликт на Украине не завершился в 2022 году

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва и Киев были близки к завершению конфликта, однако «некоторые страны» этому помешали. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«На переговорах в Долмабахче работа почти дошла до подписания мирного соглашения. Однако, к сожалению, некоторые страны не хотели окончания войны», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.

Как подчеркнул спикер турецкого парламента, это случилось потому, что Соединённые Штаты пытаются консолидировать Европу посредством украинского конфликта, а также «хотят озадачить Россию серьёзной проблемой».