«Некоторые этого не хотели»: В Турции рассказали, почему конфликт на Украине не завершился в 2022 году
Куртулмуш: В 2022 году ряд стран не захотели завершения украинского конфликта
На переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва и Киев были близки к завершению конфликта, однако «некоторые страны» этому помешали. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
«На переговорах в Долмабахче работа почти дошла до подписания мирного соглашения. Однако, к сожалению, некоторые страны не хотели окончания войны», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.
Как подчеркнул спикер турецкого парламента, это случилось потому, что Соединённые Штаты пытаются консолидировать Европу посредством украинского конфликта, а также «хотят озадачить Россию серьёзной проблемой».
Напомним, в середине июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, Запорожской области и Херсонщины, а также официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.
ТАСС / Сергей Карпухин