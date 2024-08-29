«Нас ядерной дубиной не запугать»: В СВР предупредили Штаты в 75-ю годовщину испытания первой советской бомбы

Попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб суверенитету России обречены на провал. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, отметив, что у страны есть достаточные средства сдерживания.

«Сегодня, как и 75 лет назад, любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию нашей страны неизменно пресекаются. Для этого у нас есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное — уникальные специалисты», — сказал он на конференции по случаю 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Кроме того, глава СВР заверил, что Штаты не смогут запугать Россию своей «ядерной дубиной». Нарышкин напомнил о проведённом в США 14 мая докритическом эксперименте в подземной лаборатории для ядерных испытаний в штате Невада. И хотя Соединённые Штаты не провели полноформатное ядерное испытание, всё же это является нарушением Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и моратория США на ядерные испытания, указал Нарышкин.

«Вместе с тем он (эксперимент) ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза», — сказал Нарышкин, подчеркнув, что «не вышло тогда, не выйдет и сейчас».