«Нас ядерной дубиной не запугать»: В СВР предупредили Штаты в 75-ю годовщину испытания первой советской бомбы
Нарышкин: США не смогут запугать Россию, размахивая «ядерной дубиной»
Попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб суверенитету России обречены на провал. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, отметив, что у страны есть достаточные средства сдерживания.
«Сегодня, как и 75 лет назад, любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию нашей страны неизменно пресекаются. Для этого у нас есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное — уникальные специалисты», — сказал он на конференции по случаю 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.
Кроме того, глава СВР заверил, что Штаты не смогут запугать Россию своей «ядерной дубиной». Нарышкин напомнил о проведённом в США 14 мая докритическом эксперименте в подземной лаборатории для ядерных испытаний в штате Невада. И хотя Соединённые Штаты не провели полноформатное ядерное испытание, всё же это является нарушением Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и моратория США на ядерные испытания, указал Нарышкин.
«Вместе с тем он (эксперимент) ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза», — сказал Нарышкин, подчеркнув, что «не вышло тогда, не выйдет и сейчас».
Ранее в МИД допустили возможность изменения ядерной доктрины России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункты об условиях применения тактического оружия.
Напомним, 29 августа 1949 года СССР провёл испытания первой отечественной атомной бомбы. РДС-1 взорвали на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР на 30-метровой башне. Мощность составила 22 килотонны.
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