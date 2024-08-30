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29 августа, 21:33

В Германии неизвестный напал на депутата Вагенкнехт

Немецкого политика Вагенкнехт облили краской во время выступления в Эрфурте

Немецкий депутат и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сару Вагенкнехт подверглась нападению во время выступления в Эрфурте. Как передаёт канал Welt, неизвестный мужчина вылил на неё красную краску.

Немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской во время выступления в Эрфурте. Видео © X / Reuters / Focus

В материале указано, что мужчина плеснул в лицо краской депутату в конце её выступления. При этом указано, что он выкрикивал лозунги, либо на русском, либо на украинском языке. Нарушителя порядка смогли задержать, его мотивы пока неизвестны. Судя по появившимся в соцсетях кадрах, сама Вагенкнехт сильно не пострадала: после выходки преступника она вернулась на сцену.

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Напомним, что Вагенкнехт — сторонница мирных переговоров по Украине, также она выступает за прекращение передачи западной военной помощи Киеву. По её словам, властям Германии нужно вспомнить о гражданах страны и начать направлять бюджет на развитие инфраструктуры.

Обложка ©

X / Reuters / Focus

Оксана Попова
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