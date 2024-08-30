Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 06:39

«Карт-бланш на удары по России»: Захарова отметила потакание Байдена желаниям Зеленского

Захарова: Эскалационный курс США становится всё более вызывающим

Власти США, вероятно, готовятся полностью развязать руки киевскому режиму и позволить использование всего американского вооружения для атак вглубь российских территорий. Западные элиты считают, что им всё дозволено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Захарова уверена, что президент США Джо Байден пойдёт на новые уступки Владимиру Зеленскому и его преступным желаниям. Украина уже получила карт-бланш на операции на территории РФ.

«Эскалационный курс США становится всё более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё позволено», — заключила дипломат.

Назван генерал ВСУ, отдавший приказ подорвать "Северные потоки" без разрешения Зеленского и ЦРУ
Назван генерал ВСУ, отдавший приказ подорвать "Северные потоки" без разрешения Зеленского и ЦРУ

Недавно в США допустили, что власти страны могут всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Несмотря на это, в Пентагоне отметили, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву использовать комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Николай Рюмин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Джо Байден
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров