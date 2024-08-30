«Карт-бланш на удары по России»: Захарова отметила потакание Байдена желаниям Зеленского
Захарова: Эскалационный курс США становится всё более вызывающим
Власти США, вероятно, готовятся полностью развязать руки киевскому режиму и позволить использование всего американского вооружения для атак вглубь российских территорий. Западные элиты считают, что им всё дозволено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
Захарова уверена, что президент США Джо Байден пойдёт на новые уступки Владимиру Зеленскому и его преступным желаниям. Украина уже получила карт-бланш на операции на территории РФ.
«Эскалационный курс США становится всё более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё позволено», — заключила дипломат.
Недавно в США допустили, что власти страны могут всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Несмотря на это, в Пентагоне отметили, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву использовать комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ.
Telegram / МИД России