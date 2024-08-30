Власти США, вероятно, готовятся полностью развязать руки киевскому режиму и позволить использование всего американского вооружения для атак вглубь российских территорий. Западные элиты считают, что им всё дозволено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Захарова уверена, что президент США Джо Байден пойдёт на новые уступки Владимиру Зеленскому и его преступным желаниям. Украина уже получила карт-бланш на операции на территории РФ.