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30 августа, 07:57

Не чтение: Перечислены главные навыки, необходимые ребёнку для поступления в первый класс

Родители считают, что главные навыки первоклассника — внимание и усидчивость

До наступления 1 сентября остаются считаные дни. Для многих маленьких россиян школьный звонок прозвенит впервые. А пока что они усиленно готовятся к занятиям вместе с родителями. Кстати, сами взрослые в ходе опроса ответили, какими навыками должны обладать первоклассники.

Как сообщает РИА «ФедералПресс», главными навыками, необходимыми ребёнку для поступления в первый класс, родители считают внимание, память и усидчивость. Кроме того, школьникам потребуются развитый словарный запас и логическое мышление.

Примечательно, что родители для подготовки детей к школе водят их на специальные курсы, некоторые обращаются за помощью к репетиторам, а ещё наследников отдают в кружки и секции. Кроме того, взрослые отдают предпочтение мобильным развивающим приложениям.

Психолог дала родителям три главных совета для подготовки ребёнка к школе
Психолог дала родителям три главных совета для подготовки ребёнка к школе

Ранее родители школьников придумали хитрый способ экономии на букетах учителям 1 Сентября. Кстати, настраивать ребёнка на школьный режим нужно заранее — как это сделать, объяснил врач.

Обложка ©

Freepik / wahyu_t

Борис Эльфанд
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