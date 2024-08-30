Не чтение: Перечислены главные навыки, необходимые ребёнку для поступления в первый класс
Родители считают, что главные навыки первоклассника — внимание и усидчивость
До наступления 1 сентября остаются считаные дни. Для многих маленьких россиян школьный звонок прозвенит впервые. А пока что они усиленно готовятся к занятиям вместе с родителями. Кстати, сами взрослые в ходе опроса ответили, какими навыками должны обладать первоклассники.
Как сообщает РИА «ФедералПресс», главными навыками, необходимыми ребёнку для поступления в первый класс, родители считают внимание, память и усидчивость. Кроме того, школьникам потребуются развитый словарный запас и логическое мышление.
Примечательно, что родители для подготовки детей к школе водят их на специальные курсы, некоторые обращаются за помощью к репетиторам, а ещё наследников отдают в кружки и секции. Кроме того, взрослые отдают предпочтение мобильным развивающим приложениям.
Ранее родители школьников придумали хитрый способ экономии на букетах учителям 1 Сентября. Кстати, настраивать ребёнка на школьный режим нужно заранее — как это сделать, объяснил врач.
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