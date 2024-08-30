Искусство обмана: Психолог назвала 4 схемы развода мошенниками богатых и знаменитых людей

От хитрых уловок аферистов сегодня не застрахован абсолютно никто. Жертвами мошенников становятся даже самые богатые и знаменитые люди, к каждому шагу которых приковано внимание целой страны или даже мира. Однако преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук знает, какими схемами пользуются злоумышленники, постигшие искусство обмана.

В беседе с RuNews24.ru она подчеркнула, что мошенники могут манипулировать доверием знаменитостей, потому что последние уже привыкли, что все вокруг пытаются им угодить. Кроме того, богатые люди могут нарваться на аферистов из-за желания быстро решить все вопросы, просто заплатив денег и не вникая в детали.

Также психолог уверена, что известные люди боятся выглядеть глупыми в глазах публики, поэтому часто не могут признаться, что их обманули. Таким образом знаменитости сами упрощают работу мошенникам. Наконец, аферисты могут предлагать богатым людям уникальные схемы заработка, например, инвестиционные программы, которые в итоге оказываются липой.

Эксперт уверена, что люди становятся мошенниками не просто так. По мнению психолога, на преступный путь их толкают детские травмы: травля в школе или безразличие родителей.

«Если человек с детства сталкивается с эмоциональной холодностью, безразличием и унижением со стороны своей семьи, это может легко трансформироваться в общее недоверие к миру и озлобленность. У него возникает желание отомстить, наказать окружающих», — отметила Зеленчук.