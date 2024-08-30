Это незаконно: Россияне могут не платить чаевые, включённые в счёт отдельной строкой

Порой кафе и рестораны включают чаевые для официантов в итоговый счёт отдельной строкой. Однако данное действие противоречит закону, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, в этом случае россияне имеют право отказаться от оплаты чаевых.

«Такое действие незаконно, если чаевые указаны отдельной строкой в чеке. Платить или не платить вознаграждение официанту — это добровольное решение посетителей, и ресторан не может обязать это делать», — цитирует RT слова Позднякова.

По его словам, запрет прямо установлен в законе «О защите прав потребителей», поэтому клиент может требовать заменить счёт, убрав оттуда пункт про чаевые. Если же он обнаружил нарушение после оплаты, то может потребовать возврата денежных средств, а в случае отказа — обращаться в Роспотребнадзор или суд.