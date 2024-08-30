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30 августа, 10:57

Более 75% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Работу Путина одобряют 72,4% россиян, 75,7% доверяют ему

Не менее 72,4% россиян одобряют работу президента России Владимира Путина, уровень доверия к главе государства ещё выше — 75,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Количество респондентов, которые не доверяют и не одобряют Путина, существенно меньше — 19,8% и 17,8%, соответственно. Также в ходе опроса удалось узнать мнение опрошенных о деятельности премьер-министра Михаила Мишустина. Деятельность председателя Правительства одобряют 52,2%, при этом о доверии высказались 60,7% участников.

Опрос проводился с июня по август 2024 года. Всего в нём приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет при помощи телефонного интервью.

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Комментируя высокие рейтинги президента России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин работает без оглядки на эти цифры. По словам представителя Кремля, такие показатели объясняются тем, что глава государства выполняет ежедневную тяжёлую и ответственную работу.

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Life.ru

Мария Любицкая
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