Более 75% россиян заявили о доверии Путину

Не менее 72,4% россиян одобряют работу президента России Владимира Путина, уровень доверия к главе государства ещё выше — 75,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Количество респондентов, которые не доверяют и не одобряют Путина, существенно меньше — 19,8% и 17,8%, соответственно. Также в ходе опроса удалось узнать мнение опрошенных о деятельности премьер-министра Михаила Мишустина. Деятельность председателя Правительства одобряют 52,2%, при этом о доверии высказались 60,7% участников.