«После основной еды!»: Четырёхлетний сын Петросяна наготовил папе блинов

Татьяна Брухунова показала, как её с юмористом Евгением Петросяном сын печёт папе блины. На видео — то, как четырёхлетний Ваган сам и готовит, и подаёт блюдо к столу. Перед этим он дал отцу строгий наказ.

Ваган Петросян печёт блины папе Евгению. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

«После основной еды!», — сказал ребёнок.

В ответ 78-летний артист пообещал, что так и сделает. К слову, блинчики вышли неплохие, тонкие и воздушные.