«После основной еды!»: Четырёхлетний сын Петросяна наготовил папе блинов
Жена Петросяна показала, как их сын Ваган печёт папе блины
Евгений Петросян и его сын Ваган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
Татьяна Брухунова показала, как её с юмористом Евгением Петросяном сын печёт папе блины. На видео — то, как четырёхлетний Ваган сам и готовит, и подаёт блюдо к столу. Перед этим он дал отцу строгий наказ.
Ваган Петросян печёт блины папе Евгению. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
«После основной еды!», — сказал ребёнок.
В ответ 78-летний артист пообещал, что так и сделает. К слову, блинчики вышли неплохие, тонкие и воздушные.
Напомним, недавно Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Татьяна Брухунова показывала семейное фото с малышкой. Девочку назвали Матильдой. Причём супругу юмориста уже заподозрили в третьей беременности после фото с округлившимся животом.