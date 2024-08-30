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30 августа, 10:51

«Заморозка помощи»: Скандальный украинский посол признал горькую правду о Германии

Посол Мельник: Большинство немцев выступают за прекращение помощи Украине

Большинство граждан Германии выступают за прекращение помощи Киеву Это признал скандальный посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник, которые ранее работал главой украинской дипмиссии в ФРГ.

«Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Берлин размышляет о сокращении военной помощи Киеву. По плану поддержка Украины сократится вдвое в 2025 году. При этом средства будут поступать не из бюджета Германии, а с замороженных депозитов российского Центробанка.

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Напомним, Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом Незалежной в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". После возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту.

Обложка ©

Freepik / bedneyimages

Наталья Демьянова
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