«Заморозка помощи»: Скандальный украинский посол признал горькую правду о Германии
Посол Мельник: Большинство немцев выступают за прекращение помощи Украине
Большинство граждан Германии выступают за прекращение помощи Киеву Это признал скандальный посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник, которые ранее работал главой украинской дипмиссии в ФРГ.
«Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Берлин размышляет о сокращении военной помощи Киеву. По плану поддержка Украины сократится вдвое в 2025 году. При этом средства будут поступать не из бюджета Германии, а с замороженных депозитов российского Центробанка.
Напомним, Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом Незалежной в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". После возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту.
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