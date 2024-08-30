Большинство граждан Германии выступают за прекращение помощи Киеву Это признал скандальный посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник, которые ранее работал главой украинской дипмиссии в ФРГ.

«Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».