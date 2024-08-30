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30 августа, 14:09

Орешкин: Саммит в БРИКС в Казани определит развитие мира на десятилетия

Максим Орешкин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Максим Орешкин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Октябрьский саммит БРИКС в Казани определит вектор развития организации и мировой экономики на ближайшие десятилетия, считает заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Соответствующее заявление он сделал во время сессии Нового банка развития (НБР) объединения в южноафриканском Кейптауне.

«Саммит БРИКС в Казани — это очень важная точка, где все те обсуждения, которые проходят сейчас в Кейптауне и на других площадках, сойдутся воедино... [Саммит] задаст вектор на десятилетия как развитию стран БРИКС, так и всей мировой экономике», — сказал собеседник ТАСС.

Орешкин отметил, что участники саммита обсудят как развитие экономик и финансовых систем стран объединения, так и развитие мира. Он подчеркнул, что сегодня без БРИКС невозможно представить рост мировой экономики.

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Напомним, Казань примет саммит БРИКС 22-24 октября. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что председательство нашей страны в объединении пройдёт под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития». К слову, уже 30 стран подали заявки на присоединение к БРИКС.

Матвей Константинов
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