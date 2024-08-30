В Москве суд арестовал двух топ-менеджеров за злоупотребление в гособоронзаказе
Двое топ-менеджеров одной из компаний отправились в СИЗО по решению Пресненского суда Москвы. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа.
Один из топ-менеджеров, обвиняемый по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании — Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Название компании не уточняется. Однако РИА «Новости» со ссылкой на «информированный» источник пишет, что Иванов и Миронов являлись генеральными директорами ООО «СПЕЦТЕХНИКА», которая ранее уже выполняла контракты Минобороны России по капитальному ремонту узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники и ряду других услуг.
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