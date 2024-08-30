Роскомнадзор включил пять книжных сайтов в Реестр запрещённой информации

Роскомнадзор в пятницу, 30 августа, внёс книжные сайты BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads в Реестр запрещённой информации. Если их владельцы не обратят внимание на предупреждение, доступ к ресурсам в России ограничат.

«На указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооружённых Сил РФ», — отметили в ведомстве.

В РКН подчеркнули, что авторы этих материалов в основном иноагенты, причём сами произведения не промаркированы. Некоторые основатели сервисов — россияне, уехавшие из страны, частью ресурсов владеют иностранные компании.