Роскомнадзор включил пять книжных сайтов в Реестр запрещённой информации
Роскомнадзор в пятницу, 30 августа, внёс книжные сайты BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads в Реестр запрещённой информации. Если их владельцы не обратят внимание на предупреждение, доступ к ресурсам в России ограничат.
«На указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооружённых Сил РФ», — отметили в ведомстве.
В РКН подчеркнули, что авторы этих материалов в основном иноагенты, причём сами произведения не промаркированы. Некоторые основатели сервисов — россияне, уехавшие из страны, частью ресурсов владеют иностранные компании.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к платформе "Книга фанфиков" ("Фикбук"), так как на сервисе размещалось большое количество ЛГБТ*-материалов. При этом ведомство регулярно направляло требования об их удалении, но модераторы удаляли материал с одной страницы и переносили на другие. Тогда им пригрозили блокировкой, которая и последовала. Позже платформа согласилась заблокировать ЛГБТ*-контент.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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