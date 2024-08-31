«Застрелили в спину»: Послушник Горнальского монастыря стал одной из первых жертв ВСУ под Курском
Протоиерей Чебанов: ВСУ убили послушника монастыря в начале атаки под Курском
Последствия атаки ВСУ на Горнальский мужской монастырь в Курской области. Обложка © Telegram / «Суджа родная»
ВСУ расстреляли убегавшего монаха в первые дни атаки на Курскую область, рассказал журналистам протоиерей Олег Чебанов. Горнальский мужской монастырь стал одной из целей противника, храм которого уничтожили.
«Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи <...> выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — сказал собеседник ТАСС.
Священник подчеркнул, что против России сражаются «нелюди». Однако вооружённый конфликт — это битва добра со злом, а добро всегда побеждает, отметил протоиерей.
Напомним, во время атаки на Курскую область ВСУ сожгли главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря под Суджей. Повреждения получили братский корпус и Покровский храм. Некоторые стали укрываться в стенах обители.