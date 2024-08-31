«Застрелили в спину»: Послушник Горнальского монастыря стал одной из первых жертв ВСУ под Курском

ВСУ расстреляли убегавшего монаха в первые дни атаки на Курскую область, рассказал журналистам протоиерей Олег Чебанов. Горнальский мужской монастырь стал одной из целей противника, храм которого уничтожили.

«Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи <...> выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — сказал собеседник ТАСС.