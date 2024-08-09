Два человека укрываются в Горнальском монастыре у Суджи, связи с ними нет

Два человека из числа братии монастыря до сих пор остаются в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре рядом с городом Суджа. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

"7 августа большей части братии монастыря удалось эвакуироваться. Выехали 17 человек. Во время эвакуации один сотрудник погиб. Ещё два человека из числа братии монастыря продолжают оставаться в обители, связь с ними отсутствует", — указано в сообщении.