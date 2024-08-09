Два человека укрываются в Горнальском монастыре у Суджи, связи с ними нет
Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Суджа родная
Два человека из числа братии монастыря до сих пор остаются в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре рядом с городом Суджа. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
"7 августа большей части братии монастыря удалось эвакуироваться. Выехали 17 человек. Во время эвакуации один сотрудник погиб. Ещё два человека из числа братии монастыря продолжают оставаться в обители, связь с ними отсутствует", — указано в сообщении.
В пресс-службе РПЦ отметили, что ситуация вокруг монастыря остаётся неопределённой. Пока не удаётся получить информацию об остающихся в Горнальском монастыре людях и состоянии построек монастыря. Также уточняется информация о других возможных пострадавших в результате обстрелов курских храмов.
Напомним, ВСУ во время атаки на Курскую область сожгли главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм. Позднее стало известно о гибели трудника монастыря, его машину расстреляли ВСУ. Всего в регионе из-за атак ВСУ, по последним сведениям, ранения получили 66 человек, среди них 9 детей. Ситуация в Курской области отнесена к ЧС федерального характера.