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31 августа, 07:36

В Турции задержали 25 человек, объявленных в розыск, в том числе РФ

В Турции задержали 25 человек, объявленных в розыск. Обложка © X / AliYerlikaya

В Турции задержали 25 человек, объявленных в розыск. Обложка © X / AliYerlikaya

В Турции задержали 25 человек, которые были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, в том числе Россией. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

Силовики задержали 25 человек в Турции. Видео © X / AliYerlikaya

«В результате операций, проведённых в восьми провинциях, задержаны 25 подозреваемых, объявленных 18 странами в розыск по линии Интерпола с требованием немедленного задержания», — написал министр в соцсети X.

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Ерликая дополнил, что задержанные подозреваются в участии в деятельности организованных преступных группировок, совершении различных преступлений, торговле запрещёнными веществами, мошенничестве, отмывании денег и причастности к нелегальной миграции. По словам главы турецкого МВД, решается вопрос о депортации задержанных.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Болгарии арестовали россиянина, которого разыскивал Интерпол за махинации. Силовикам пришлось провести целую спецоперацию для поимки мужчины.

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Дарья Нарыкова
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