В Турции задержали 25 человек, объявленных в розыск, в том числе РФ

В Турции задержали 25 человек, которые были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, в том числе Россией. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

Силовики задержали 25 человек в Турции. Видео © X / AliYerlikaya

«В результате операций, проведённых в восьми провинциях, задержаны 25 подозреваемых, объявленных 18 странами в розыск по линии Интерпола с требованием немедленного задержания», — написал министр в соцсети X.

Ерликая дополнил, что задержанные подозреваются в участии в деятельности организованных преступных группировок, совершении различных преступлений, торговле запрещёнными веществами, мошенничестве, отмывании денег и причастности к нелегальной миграции. По словам главы турецкого МВД, решается вопрос о депортации задержанных.