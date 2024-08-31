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Регион
31 августа, 07:39

В деле о некачественных бронежилетах для армии могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ могут появиться новые фигуранты. Это следует из материалов следствия, с которыми ознакомились СМИ.

«Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены» — приводит документ РИА «Новости».

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Напомним, об уголовном деле стало известно в начале апреля. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при поставках бронежилетов для российской армии. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Матвей Константинов
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