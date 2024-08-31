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31 августа, 10:04

"Любимая порода": Более 20 орловских рысаков приехали к Ким Чен Ыну из РФ, заявили в Британии

The Times: Ким Чен Ын получил из России 24 лошади породы орловский рысак

Президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын с лошадью. Обложка © ТАСС / EPA / KCNA

Президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын с лошадью. Обложка © ТАСС / EPA / KCNA

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын получил из России 24 лошади породы орловский рысак, пишет британская газета The Times. По мнению издания, это говорит о «растущей близости» между нашими странами. Утверждается, что 19 жеребцов и пять кобыл пересекли железнодорожную границу в Приморском крае 24 августа.

«Орловские рысаки <...>, как известно, являются любимой породой Кима», — говорится в публикации.

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Ранее президент России Владимир Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой породы пхунсан. Питомцы живут в резиденции главы государства в Ново-Огарёво.

Матвей Константинов
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