"Любимая порода": Более 20 орловских рысаков приехали к Ким Чен Ыну из РФ, заявили в Британии
The Times: Ким Чен Ын получил из России 24 лошади породы орловский рысак
Президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын с лошадью. Обложка © ТАСС / EPA / KCNA
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын получил из России 24 лошади породы орловский рысак, пишет британская газета The Times. По мнению издания, это говорит о «растущей близости» между нашими странами. Утверждается, что 19 жеребцов и пять кобыл пересекли железнодорожную границу в Приморском крае 24 августа.
«Орловские рысаки <...>, как известно, являются любимой породой Кима», — говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой породы пхунсан. Питомцы живут в резиденции главы государства в Ново-Огарёво.