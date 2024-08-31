"Любимая порода": Более 20 орловских рысаков приехали к Ким Чен Ыну из РФ, заявили в Британии

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын получил из России 24 лошади породы орловский рысак, пишет британская газета The Times. По мнению издания, это говорит о «растущей близости» между нашими странами. Утверждается, что 19 жеребцов и пять кобыл пересекли железнодорожную границу в Приморском крае 24 августа.