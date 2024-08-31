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31 августа, 11:34

Нужно два ингредиента: Пищевой технолог раскрыла рецепт идеальных сырников

Технолог Фисунова: Для идеальных сырников нужны экстракт ванили и рисовая мука

Сырники — один из самых любимых завтраков россиян, однако далеко не все знают их идеальный рецепт. Секретом с любителями кулинарии поделилась пищевой технолог Евгения Фисунова. По её словам, особый аромат и пышность зависят от двух ингредиентов, а на приготовление блюда уйдёт всего десять минут.

«Всего два ингредиента помогут сделать ваши сырники такими же вкусными, как в ресторане, — это экстракт ванили, который делает сырники особенно ароматными, и рисовая мука для пышности», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула в беседе с «Газетой.ru», что далее по классическому рецепту следует добавить творог, яйцо и сахар. Технолог предупредила, что рисовая мука богата белком, витаминами группы В и другими полезными микроэлементами.

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Кстати, яйца, необходимые для идеальных сырников, могут представлять опасность для людей с высоким холестерином. Ранее нутрициолог рассказала, как часто их можно есть.

Обложка ©

Pixabay / OlgaVolkovitskaia

Борис Эльфанд
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