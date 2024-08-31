Спасатели передали медикам троих пострадавших при жёсткой посадки Ан-2 в Осетии
Эвакуация пассажиров Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии. Обложка © МЧС России
Спасатели доставили троих пострадавших во время жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Северной Осетии к машине скорой помощи. Остальные пассажиры добрались до врачей самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России.
К месту крушения было невозможно подъехать на автомобиле из-за труднодоступности, из-за чего часть пути спасатели преодолели пешком. На месте инцидента остался пилот, рядом работает вертолёт Росавиации.
Ранее в субботу, 31 августа, стало известно, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Северной Осетии. Один из пилотов вызвал спасения и рассказал о случившемся. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Предварительно, Ан-2 совершал учебно-тренировочные полёты для парашютистов. Изначально сообщалось, что в результате ЧП пострадало шесть человек.