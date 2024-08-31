Спасатели передали медикам троих пострадавших при жёсткой посадки Ан-2 в Осетии

Спасатели доставили троих пострадавших во время жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Северной Осетии к машине скорой помощи. Остальные пассажиры добрались до врачей самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России.

К месту крушения было невозможно подъехать на автомобиле из-за труднодоступности, из-за чего часть пути спасатели преодолели пешком. На месте инцидента остался пилот, рядом работает вертолёт Росавиации.