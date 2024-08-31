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31 августа, 15:48

Дети, больные коклюшем, были на борту совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии Ан-2

SHOT: На борту жёстко севшего в Северной Осетии Ан-2 были больные коклюшем дети

Дети, больные коклюшем, находились на борту самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, несовершеннолетние летели в сопровождении отца. Существует недоказанная теория, что подъём больного коклюшем человека в воздух помогает оперативно выздороветь. Неизвестно, был ли связан полёт детей с верой в их исцеление.

Спасатели передали медикам троих пострадавших при жёсткой посадки Ан-2 в Осетии
Спасатели передали медикам троих пострадавших при жёсткой посадки Ан-2 в Осетии

Напомним, в субботу, 31 августа, самолёт Ан-2, который вылетел с аэродрома Гизель в селе Архонское Пригородного района Северной Осетии, совершил жёсткую посадку. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Предварительно, Ан-2, принадлежащий Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, совершал учебно-тренировочные полёты для парашютистов. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. По данным МЧС, нештатная ситуация произошла после того, как восемь парашютистов десантировались во время полёта. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Мария Любицкая
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