Дети, больные коклюшем, были на борту совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии Ан-2

Дети, больные коклюшем, находились на борту самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, несовершеннолетние летели в сопровождении отца. Существует недоказанная теория, что подъём больного коклюшем человека в воздух помогает оперативно выздороветь. Неизвестно, был ли связан полёт детей с верой в их исцеление.