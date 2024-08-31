Дети, больные коклюшем, были на борту совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии Ан-2
SHOT: На борту жёстко севшего в Северной Осетии Ан-2 были больные коклюшем дети
Дети, больные коклюшем, находились на борту самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Северной Осетии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, несовершеннолетние летели в сопровождении отца. Существует недоказанная теория, что подъём больного коклюшем человека в воздух помогает оперативно выздороветь. Неизвестно, был ли связан полёт детей с верой в их исцеление.
Напомним, в субботу, 31 августа, самолёт Ан-2, который вылетел с аэродрома Гизель в селе Архонское Пригородного района Северной Осетии, совершил жёсткую посадку. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Предварительно, Ан-2, принадлежащий Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, совершал учебно-тренировочные полёты для парашютистов. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. По данным МЧС, нештатная ситуация произошла после того, как восемь парашютистов десантировались во время полёта. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»
ТАСС / Эрик Романенко