«Давай носилки!» Появились видео с места жёсткой посадки Ан-2 с детьми под Владикавказом
МЧС опубликовало видео с места жёсткой посадки Ан-2 в Северной Осетии
МЧС вечером в субботу, 31 августа, показало видео с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии. Кадры ведомство опубликовало в телеграм-канале.
Кадры с места жёсткой посадки Ан-2 в Северной Осетии. Видео © Telegram / МЧС России
Заметно, что самолёт получил сильные повреждения, его носовая часть влетела в деревья и практически полностью разрушилась вместе с правым крылом. Спасатели эвакуировали пострадавших на носилках.
Как сообщал Life.ru, самолёт Ан-2, который вылетел с аэродрома Гизель в селе Архонское Пригородного района Северной Осетии, совершил жёсткую посадку днём 31 августа. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Предварительно, Ан-2, принадлежащий Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, совершал учебно-тренировочные полёты для парашютистов. Самолёт жёстко приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан. По данным МЧС, нештатная ситуация произошла после того, как восемь парашютистов десантировались во время полёта. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»
Telegram / МЧС России