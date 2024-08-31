«Давай носилки!» Появились видео с места жёсткой посадки Ан-2 с детьми под Владикавказом

Как сообщал Life.ru, самолёт Ан-2, который вылетел с аэродрома Гизель в селе Архонское Пригородного района Северной Осетии, совершил жёсткую посадку днём 31 августа. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Предварительно, Ан-2, принадлежащий Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, совершал учебно-тренировочные полёты для парашютистов. Самолёт жёстко приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан. По данным МЧС, нештатная ситуация произошла после того, как восемь парашютистов десантировались во время полёта. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»