Поставщиков некачественной брони в армию не выпустили из СИЗО из-за показаний свидетелей
Свидетели подтвердили причастность руководства «Пикета» к афере с бронежилетами
Свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в Армию России. Общая сумма обмана представителей компании составила примерно два миллиарда рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Основными обвиняемыми по делу проходят Генеральный директор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Подельникам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Все находятся под стражей. Арестованные руководители «Пикета» просили Басманный суд Москвы о переводе их из СИЗО под домашний арест, но поставщиков некачественной брони не отпустили из-под стражи.
«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписок по движению денежных средств, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обосновании заявленных ходатайств», — сообщается в решении инстанции о продлении срока содержания под стражей обвиняемым.
Напомним, что об уголовном деле стало известно в начале апреля. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу всех подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при поставках бронежилетов для российской армии. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей. 31 августа стало известно, что в деле о некачественных бронежилетах для армии могут появиться новые фигуранты.
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