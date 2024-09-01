Поставщиков некачественной брони в армию не выпустили из СИЗО из-за показаний свидетелей

Основными обвиняемыми по делу проходят Генеральный директор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Подельникам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Все находятся под стражей. Арестованные руководители «Пикета» просили Басманный суд Москвы о переводе их из СИЗО под домашний арест, но поставщиков некачественной брони не отпустили из-под стражи.

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписок по движению денежных средств, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обосновании заявленных ходатайств», — сообщается в решении инстанции о продлении срока содержания под стражей обвиняемым.