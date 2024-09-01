Биолог перечислил фатальные ошибки при встрече с лосем

Автомобилистов предупредили об опасности, которая подстерегает на дорогах в период с конца августа до начала октября. В это время у лосей происходит период размножения, и они могут вести себя непредсказуемо и выходить из лесов. Что делать, если вам на трассе или в городе повстречалось дикое животное, объяснил «Вечерней Москве» биолог Илья Гомыранов.

В первую очередь эксперт посоветовал не приближаться к лосю, чтобы не спровоцировать его на атаку. Тем более животное нельзя пытаться трогать или кормить, лучше всего наблюдать за ним издалека. Если вы случайно оказались с лосём слишком близко, немедленно отойдите от него на безопасное расстояние. Специалист предупредил, что в период гона самцы могут быть агрессивными, однако нападать без видимой причины не станут.

«Я не знаю случаев, чтобы лось гонялся за человеком. Обычно животное может проявить агрессию, если на него направлено излишнее внимание, и человек подошёл слишком близко. Но нападать могут самки — если встать между ней и её детенышем, она почувствует опасность и будет его защищать», — рассказал биолог.

Если лось выбежал на дорогу, водителю следует снизить скорость и аккуратно объехать его. За сбитого животного грозит штраф.