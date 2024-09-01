Миранчук впервые попал в стартовый состав «Атланты Юнайтед»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав команды на матч с «Шарлотт» в МЛС. Игра состоится 1 сентября, начало — в 2:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка».

Наш футболист оказался единственным игроком без национальности. Администрация американского клуба не стала ставить российский флаг возле ячейки с фотографией полузащитника. Официальный аккаунт сборной России напомнил коллегам, что они забыли кое-что важное.

В сборной России напомнили, как выглядит национальный флаг. Фото © X / TeamRussia