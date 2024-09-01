Миранчук впервые попал в стартовый состав «Атланты Юнайтед»
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав команды на матч с «Шарлотт» в МЛС. Игра состоится 1 сентября, начало — в 2:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка».
Наш футболист оказался единственным игроком без национальности. Администрация американского клуба не стала ставить российский флаг возле ячейки с фотографией полузащитника. Официальный аккаунт сборной России напомнил коллегам, что они забыли кое-что важное.
В сборной России напомнили, как выглядит национальный флаг. Фото © X / TeamRussia
Ранее стало известно, что Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года. До этого он выступал за итальянскую «Аталанту», с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. 25 августа спортсмен дебютировал в составе клуба. Российский игрок появился на поле в матче североамериканской Главной футбольной лиги.
X / Atalanta_BC