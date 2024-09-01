Украинская армия смертников несёт тяжёлые потери под Курском: 360 солдат и танки

Украинская армия за сутки лишилась до 360 боевиков и 23 единиц бронетехники в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России в ежедневной сводке.

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 4 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортёра и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 САУ Krab польского производства, 3 миномёта, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей», — перечислили в ведомстве.