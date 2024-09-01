Украинская армия смертников несёт тяжёлые потери под Курском: 360 солдат и танки
МО РФ: Более 360 солдат ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
Украинская армия за сутки лишилась до 360 боевиков и 23 единиц бронетехники в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России в ежедневной сводке.
«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 4 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортёра и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 САУ Krab польского производства, 3 миномёта, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей», — перечислили в ведомстве.
На фоне неудач военной авантюры под Курском проблемы ВСУ в ДНР ощущаются наиболее остро. Ранее украинский командир разведки заявил, что Российская армия с огромной скоростью продвигается к Красноармейску, имея огромный перевес в живой силе. ВС РФ сформировали там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. В ЦРУ уже признали, что наши парни добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.
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