Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:35

Украинская армия смертников несёт тяжёлые потери под Курском: 360 солдат и танки

МО РФ: Более 360 солдат ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

Украинская армия за сутки лишилась до 360 боевиков и 23 единиц бронетехники в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России в ежедневной сводке.

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 4 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортёра и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 САУ Krab польского производства, 3 миномёта, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей», — перечислили в ведомстве.

Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область
Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

На фоне неудач военной авантюры под Курском проблемы ВСУ в ДНР ощущаются наиболее остро. Ранее украинский командир разведки заявил, что Российская армия с огромной скоростью продвигается к Красноармейску, имея огромный перевес в живой силе. ВС РФ сформировали там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. В ЦРУ уже признали, что наши парни добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров