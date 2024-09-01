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1 сентября, 14:02

1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким в XXI веке

1 сентября 2024 года стало самым жарким в Москве за всю историю XXI века. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в личном телеграм-канале.

«В Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким XXI веке! В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +29,1°, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех «первых сентября» в век глобального потепления»,написал метеоролог.

До этого лидером было 1 сентября 2002 года — тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса выше нуля. При этом абсолютный суточный рекорд по температуре воздуха был установлен в 1938 году — 30,8° — и побит не был. Зато есть вероятность таковых в Московской области: в Коломне температуре до рекорда не хватает 0,6°, а в Можайске, так и вовсе самой малости — 0,1°.

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Ранее глава центра прогнозов предупреждал, что начало сентября в средней полосе России выдастся аномально жарким со средней температурой на 4-6 градусов выше нормы. В целом начало первого месяца осени будет держаться на уровне в 20 градусов тепла, а к концу сентября опустится до 15. Размеренное похолодание будет сопровождаться ростом осадков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Юрий Лысенко
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