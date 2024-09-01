1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким в XXI веке

1 сентября 2024 года стало самым жарким в Москве за всю историю XXI века. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в личном телеграм-канале.

«В Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким XXI веке! В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +29,1°, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех «первых сентября» в век глобального потепления», — написал метеоролог.

До этого лидером было 1 сентября 2002 года — тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса выше нуля. При этом абсолютный суточный рекорд по температуре воздуха был установлен в 1938 году — 30,8° — и побит не был. Зато есть вероятность таковых в Московской области: в Коломне температуре до рекорда не хватает 0,6°, а в Можайске, так и вовсе самой малости — 0,1°.