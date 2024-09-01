В США заметили катастрофу у ВСУ в Курской области Офицер США Дэвис: ВСУ столкнулись с катастрофой под Курском, их ресурсы истощены 1 сентября, 14:32 Боец ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области «украинское наступление выдохлось» и положение ВСУ превратилось в сплошную катастрофу. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive американский отставной офицер ВС Дэниел Дэвис.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России всё с этим в порядке», — сказал он.

По его словам, украинская армия несёт огромные потери в приграничных районах Курской области, что истощает силы ВСУ и на других участках фронта.

Напомним, ВСУ начали операцию в приграничье Курской области утром 6 августа. С тех пор ВС РФ ведут там интенсивные бои с противником. По информации Минобороны России, на сегодняшний день потери украинской стороны в регионе превысили 8,5 тысячи военнослужащих. При этом за последние сутки ВСУ лишились более 360 солдат и 23 единиц военной техники.

Авторы Татьяна Миссуми