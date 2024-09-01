Камила Валиева поступила на учёбу в МГИМО и будет работать на Первом канале
Российская фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Фигуристка Камила Валиева поступила учиться в МГИМО. Об этом рассказал директор центра спортивного образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
В беседе со Sport24 он пояснил, что не в курсе того, на каком направлении будет обучаться фигуристка. А ещё он добавил, что Валиева будет работать на Первом канале.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Камила впервые после отстранения от соревнований вышла на лёд перед публикой для участия в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Напомним, что 29 января 2024 году её на четыре года дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд, заодно отняв у фигуристки завоёванное на Олимпиаде в Пекине «золото». Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года, когда сданная ей проба на триметазидин показала положительный результат.