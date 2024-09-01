Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 16:35

Камила Валиева поступила на учёбу в МГИМО и будет работать на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российская фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Фигуристка Камила Валиева поступила учиться в МГИМО. Об этом рассказал директор центра спортивного образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

В беседе со Sport24 он пояснил, что не в курсе того, на каком направлении будет обучаться фигуристка. А ещё он добавил, что Валиева будет работать на Первом канале.

Камила Валиева показала видео после кардинальной смены образа
Камила Валиева показала видео после кардинальной смены образа

Ранее Life.ru рассказывал о том, как Камила впервые после отстранения от соревнований вышла на лёд перед публикой для участия в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Напомним, что 29 января 2024 году её на четыре года дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд, заодно отняв у фигуристки завоёванное на Олимпиаде в Пекине «золото». Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года, когда сданная ей проба на триметазидин показала положительный результат.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Камила Валиева
  • мгимо
  • Знаменитости
  • Фигурное катание
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров