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Регион
1 сентября, 18:13

Развративший 15-летнюю девочку секс-блогер Поднебесный получил особый «тюремный статус»

Поднебесному по делу о педофилии присвоили соответствующий статус в «Крестах»

Алексей Поднебесный. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Алексей Поднебесный. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Вождю движения инцелов, 46-летнему Алексею Поднебесному, совратившему 15-летнюю девочку, сокамерниками по «Крестам» был присвоен соответствующий предъявленным ему обвинениям статус. Об этом написали его близкие, имеющие доступ к телеграм-каналу секс-блогера.

Что именно это за статус, не говорится. Зато друзья инцел-блогера уверяют, что никаких проблем с другими заключёнными у него нет — дескать этот «вопрос закрыт», а сам Поднебесный не хворает ни физически, ни морально.

«Алексей вышел с нами на связь. Здоровье у него в норме, настроение бодрое. Вопрос с угрозами касательно его жизни и здоровья со стороны сокамерников закрыт. Тюремный статус ему избрали, к сожалению, соответствующий его статьям. Никакого насилия в сторону Алексея не происходило. Алексей передаёт, что это лишь ещё одно испытание на его пути. Лишь одна страница жизни из большой книги», — говорится в публикации в телеграм-канале Поднебесного.

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Напомним, что Алексей Поднебесный был задержан в Петербурге по обвинению в педофилии после того, как в Сети появились фото и видео, где он целуется с 15-летней девочкой. После в его отношении завели уголовное дело. Следствие считает, что сначала блогер целовался с несовершеннолетней в ТЦ, а потом поехал с ней на квартиру, где у них произошло соитие. Сам обвиняемый последний факт отрицает.

Юрий Лысенко
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