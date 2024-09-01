Развративший 15-летнюю девочку секс-блогер Поднебесный получил особый «тюремный статус»

Вождю движения инцелов, 46-летнему Алексею Поднебесному, совратившему 15-летнюю девочку, сокамерниками по «Крестам» был присвоен соответствующий предъявленным ему обвинениям статус. Об этом написали его близкие, имеющие доступ к телеграм-каналу секс-блогера.

Что именно это за статус, не говорится. Зато друзья инцел-блогера уверяют, что никаких проблем с другими заключёнными у него нет — дескать этот «вопрос закрыт», а сам Поднебесный не хворает ни физически, ни морально.

«Алексей вышел с нами на связь. Здоровье у него в норме, настроение бодрое. Вопрос с угрозами касательно его жизни и здоровья со стороны сокамерников закрыт. Тюремный статус ему избрали, к сожалению, соответствующий его статьям. Никакого насилия в сторону Алексея не происходило. Алексей передаёт, что это лишь ещё одно испытание на его пути. Лишь одна страница жизни из большой книги», — говорится в публикации в телеграм-канале Поднебесного.