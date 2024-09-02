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1 сентября, 21:11

«Ахмату» вручили трогательный подарок от игуменьи Серафимы из монастыря под Волгоградом

Алаудинов: Игуменья Ахтырского монастыря подарила спецназу «Ахмат» чайный сервиз

Настоятельница Гусёвского женского монастыря игуменья Серафима. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Настоятельница Гусёвского женского монастыря игуменья Серафима. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Настоятельница Гусёвского женского монастыря в честь Ахтырской иконы Божьей Матери игуменья Серафима сделала спецназу «Ахмат» трогательный подарок. Священнослужительница отправила российским бойцам чайный сервиз, рассказал в видеообращении командир подразделения Апти Алаудинов.

Генерал-майор признался, что ежечасные молитвы матушки Серафимы о бойцах спецназа греют ему душу. Пока за спинами защитников есть такие люди, им несложно бороться с украинскими боевиками, заявил офицер. По словам Алаудинова, подобные жесты поддержки вдохновляют и укрепляют сердца воинов, а связь с духовенством становится залогом силы и единства российского общества.

«Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит», — отметил командир «Ахмата».

Командир спецназа «Ахмат» о подарке игуменьи Серафимы. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«По духу — самурай»: Японец с позывным «Камикадзе» сражается в составе «Ахмата» под Курском
«По духу — самурай»: Японец с позывным «Камикадзе» сражается в составе «Ахмата» под Курском

Напомним, что «Ахмат» продолжает изгонять боевиков ВСУ из Курской области, навязывая противнику изнурительные бои. На пути российских бойцов попадаются даже наёмники из Германии, которых спецназовцы «отправляют к праотцам».

Илья Пушкарев
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