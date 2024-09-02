«Ахмату» вручили трогательный подарок от игуменьи Серафимы из монастыря под Волгоградом
Алаудинов: Игуменья Ахтырского монастыря подарила спецназу «Ахмат» чайный сервиз
Настоятельница Гусёвского женского монастыря игуменья Серафима. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Настоятельница Гусёвского женского монастыря в честь Ахтырской иконы Божьей Матери игуменья Серафима сделала спецназу «Ахмат» трогательный подарок. Священнослужительница отправила российским бойцам чайный сервиз, рассказал в видеообращении командир подразделения Апти Алаудинов.
Генерал-майор признался, что ежечасные молитвы матушки Серафимы о бойцах спецназа греют ему душу. Пока за спинами защитников есть такие люди, им несложно бороться с украинскими боевиками, заявил офицер. По словам Алаудинова, подобные жесты поддержки вдохновляют и укрепляют сердца воинов, а связь с духовенством становится залогом силы и единства российского общества.
«Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке. Для нас это очень важно и дорого стоит», — отметил командир «Ахмата».
Командир спецназа «Ахмат» о подарке игуменьи Серафимы. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Напомним, что «Ахмат» продолжает изгонять боевиков ВСУ из Курской области, навязывая противнику изнурительные бои. На пути российских бойцов попадаются даже наёмники из Германии, которых спецназовцы «отправляют к праотцам».