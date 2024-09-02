«Ахмату» вручили трогательный подарок от игуменьи Серафимы из монастыря под Волгоградом

Генерал-майор признался, что ежечасные молитвы матушки Серафимы о бойцах спецназа греют ему душу. Пока за спинами защитников есть такие люди, им несложно бороться с украинскими боевиками, заявил офицер. По словам Алаудинова, подобные жесты поддержки вдохновляют и укрепляют сердца воинов, а связь с духовенством становится залогом силы и единства российского общества.