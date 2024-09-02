Рябков: Москва обсуждает с США участие американских наёмников в атаках на РФ
Москва регулярно доводит до сведения Вашингтона, что считает недопустимым участие американских наёмников в операциях ВСУ на российских территориях. Эта информация транслируется Соединённым Штатам по всевозможным каналам, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — ответил дипломат на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее своё участие в вылазке ВСУ на территорию Курской области подтвердили сотрудники американской ЧВК Forward Observation Group. Впрочем, через пару дней после появления хвастливого поста компании в соцсетях ВС РФ устроили наёмникам настоящую мясорубку в Русской Конопельке.
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