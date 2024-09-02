Рябков: Москва обсуждает с США участие американских наёмников в атаках на РФ

Москва регулярно доводит до сведения Вашингтона, что считает недопустимым участие американских наёмников в операциях ВСУ на российских территориях. Эта информация транслируется Соединённым Штатам по всевозможным каналам, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — ответил дипломат на соответствующий вопрос ТАСС.