Список самых богатых людей Чехии возглавил энергетик

На второй строчке оказалась Рената Келлнерова, которая ежегодно богатеет на 14 миллиардов евро благодаря своей инвестиционной группе PPF. Тройку же лидеров с отставанием в 3,6 миллиарда замыкает соучредитель компании J&T Патрик Ткач. Ещё одна чешская инвестгруппа под названием KKCG вознесла своего основателя Карела Комарека на четвёртое место в списке (6,8 миллиарда), а на пятую позицию уверенно ворвался владелец энергетической группы Sev.en Energy Павел Тыкач, чей капитал за последний год вырос на 5,8 миллиарда евро.