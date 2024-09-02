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2 сентября, 02:06

Список самых богатых людей Чехии возглавил энергетик

Euro: Энергетик Даниэл Кршетинский стал самым богатым чехом с доходом €15,6 млрд

Даниэл Кршетинский. Обложка © Energetický a průmyslový holding

Даниэл Кршетинский. Обложка © Energetický a průmyslový holding

Экономический еженедельник Euro составил топ самых богатых граждан Чешской Республики. Список возглавил совладелец Энергетического и промышленного холдинга (EPH) Даниэл Кршетинский, который владеет 90% акций компании. Его годовой доход оценивается в 15,6 миллиарда евро.

На второй строчке оказалась Рената Келлнерова, которая ежегодно богатеет на 14 миллиардов евро благодаря своей инвестиционной группе PPF. Тройку же лидеров с отставанием в 3,6 миллиарда замыкает соучредитель компании J&T Патрик Ткач. Ещё одна чешская инвестгруппа под названием KKCG вознесла своего основателя Карела Комарека на четвёртое место в списке (6,8 миллиарда), а на пятую позицию уверенно ворвался владелец энергетической группы Sev.en Energy Павел Тыкач, чей капитал за последний год вырос на 5,8 миллиарда евро.

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Журнал Forbes несколькими днями ранее составил топ богатейших женщин России. Возглавила список владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Также в рейтинг попала вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила.

Илья Пушкарев
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