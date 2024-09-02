Список самых богатых людей Чехии возглавил энергетик
Euro: Энергетик Даниэл Кршетинский стал самым богатым чехом с доходом €15,6 млрд
Даниэл Кршетинский. Обложка © Energetický a průmyslový holding
Экономический еженедельник Euro составил топ самых богатых граждан Чешской Республики. Список возглавил совладелец Энергетического и промышленного холдинга (EPH) Даниэл Кршетинский, который владеет 90% акций компании. Его годовой доход оценивается в 15,6 миллиарда евро.
На второй строчке оказалась Рената Келлнерова, которая ежегодно богатеет на 14 миллиардов евро благодаря своей инвестиционной группе PPF. Тройку же лидеров с отставанием в 3,6 миллиарда замыкает соучредитель компании J&T Патрик Ткач. Ещё одна чешская инвестгруппа под названием KKCG вознесла своего основателя Карела Комарека на четвёртое место в списке (6,8 миллиарда), а на пятую позицию уверенно ворвался владелец энергетической группы Sev.en Energy Павел Тыкач, чей капитал за последний год вырос на 5,8 миллиарда евро.
Журнал Forbes несколькими днями ранее составил топ богатейших женщин России. Возглавила список владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Также в рейтинг попала вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила.