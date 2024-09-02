Путин: Запад нарекает российских журналистов пропагандистами из-за боязни фактов

Политик подчеркнул, что сотрудники отечественных СМИ всего лишь аргументированно доводят до мира российскую точку зрения на происходящие события, не нарушая норм морали и законов других государств. Однако в отношении журналистов бесцеремонно вводится прямая цензура, им чинят различные препоны и запрещают вещание целых телеканалов.