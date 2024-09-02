Путин: Запад нарекает российских журналистов пропагандистами из-за боязни фактов
Коллективный Запад ведёт подлую борьбу с российскими журналистами, нарекая их «кремлёвскими пропагандистами» при любом удобном случае. Причиной такого поведения становится банальная боязнь объективных фактов, заявил монгольской газете «Оноодор» президент России Владимир Путин.
Политик подчеркнул, что сотрудники отечественных СМИ всего лишь аргументированно доводят до мира российскую точку зрения на происходящие события, не нарушая норм морали и законов других государств. Однако в отношении журналистов бесцеремонно вводится прямая цензура, им чинят различные препоны и запрещают вещание целых телеканалов.
«Чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлёвских пропагандистов», — отметил президент РФ.
Напомним, что 2 сентября Путин впервые за десять лет посетил Республику Тыва. А уже на следующий день у политика запланирован рабочий визит в Улан-Батор. В интервью перед поездкой глава российского государства затронул темы отношений двух держав, украинского конфликта и экономического сотрудничества.
Life.ru