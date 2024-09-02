Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о намерении перехватывать российские ракеты над территорией Украины, можно рассматривать как очередное проявление агрессивной риторики Варшавы в отношении Москвы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Валерий Прохоров.

«Этот шаг можно интерпретировать как часть пропагандистской кампании, где Польша готова сотрудничать с любыми силами, лишь бы нанести ущерб России. Подобный подход может быть воспринят как циничный и даже кощунственный, особенно учитывая исторические трагедии, такие как Волынская резня, память о которой остается болезненной темой для многих», — отметил эксперт.

Заявление Сикорского также можно трактовать как демонстрацию верности заокеанским союзникам, прежде всего США, добавил Прохоров. Однако такой курс, ориентированный на поддержку американских интересов, может противоречить долгосрочным интересам самой Польши. Вовлечение в военные авантюры США может привести к серьёзным последствиям, вплоть до военного ответа со стороны России, что будет иметь катастрофические последствия для Польши, предупредил политолог.

«В свете этого российскому руководству следует с особым вниманием следить за действиями Варшавы. Подобные заявления могут стать предвестниками реальных военных шагов, инициированных по указанию внешних сил, таких как Вашингтон. Важно быть готовыми к адекватным ответным мерам, чтобы предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность страны», — заключил эксперт.