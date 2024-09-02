Пилот обвинил экипаж упавшего на Камчатке Ми-8 в «убийстве» 19 пассажиров
Заслуженный пилот Базыкин: В крушении Ми-8 на Камчатке виноваты члены экипажа
Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России
В крушении вертолёта Ми-8 у вулкана Вачкажец на Камчатке виноваты члены экипажа, поскольку они не учли погодные условия и слишком близко подошли к горам, из-за чего и произошла авиакатастрофа. Таким мнением поделился с сайтом MK.ru заслуженный пилот России Вадим Базыкин, изучив детали трагедии.
«Светлая память, конечно, всем погибшим. Но я просто не представляю, каково сейчас семьям членов экипажа. По сути, лётчики убили пассажиров. Тут явно вина экипажа. Не надо было так близко подходить к горам, тем более в туман. Они ведь взяли на себя ответственность за 19 человеческих душ…» — отметил Базыкин.
Он подозревает, что пилоты пошли на риск ради прибыли. Однако они могли показать Долину гейзеров со стороны, и это ничуть не испортило бы впечатления туристов и сохранило бы им жизнь, считает пилот.
«Можно было пролететь над этим вулканом выше облаков, «заглянуть» в кратер. Можно было в каком-то безопасном месте пробить вверх облака, выйти где-то на равнинку, снизиться там, где есть прямая видимость земли. А там были как раз такие условия», — рассказал Базыкин, который также некоторое время работал на Камчатке.
Напомним, что связь с вертолётом Ми-8, на борту которого были 22 человека, пропала 31 августа. Фрагменты воздушного судна были обнаружены возле вулкана Вачкажеч на высоте 900 метров. СК озвучил две основные версии произошедшего: техническая неисправность вертолёта и нарушение правил пилотирования. Спасатели нашли тела всех погибших: 19 туристов и 3 членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Семьям погибших пообещали выплатить компенсацию в размере 3,3 млн рублей.