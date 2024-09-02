Пилот обвинил экипаж упавшего на Камчатке Ми-8 в «‎убийстве» 19 пассажиров

В крушении вертолёта Ми-8 у вулкана Вачкажец на Камчатке виноваты члены экипажа, поскольку они не учли погодные условия и слишком близко подошли к горам, из-за чего и произошла авиакатастрофа. Таким мнением поделился с сайтом MK.ru заслуженный пилот России Вадим Базыкин, изучив детали трагедии.

«Светлая память, конечно, всем погибшим. Но я просто не представляю, каково сейчас семьям членов экипажа. По сути, лётчики убили пассажиров. Тут явно вина экипажа. Не надо было так близко подходить к горам, тем более в туман. Они ведь взяли на себя ответственность за 19 человеческих душ…» — отметил Базыкин.

Он подозревает, что пилоты пошли на риск ради прибыли. Однако они могли показать Долину гейзеров со стороны, и это ничуть не испортило бы впечатления туристов и сохранило бы им жизнь, считает пилот.