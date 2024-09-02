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2 сентября, 11:57

Отнюдь не подарок: Историк объяснил, зачем Хрущёв передал Крым Украине

Историк Станкевич: Передача Крыма Украине стала сработавшей в другую эпоху миной

Передача Крыма Украине в 1954 году была не просто щедрым подарком Никиты Хрущёва, а волюнтаристским решением, продиктованным экономическими и управленческими соображениями. Такое мнение выразил историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с RT.

Он напомнил, что Хрущёв не стал советоваться с народом и учитывать волю граждан, принимая такое решение. Это стало огромной ошибкой государственного деятеля.

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«Это было произвольное волюнтаристское решение, продиктованное рядом соображений, ни одно из которых не имело юридической и политической проработки. В итоге это решение стало миной замедленного действия, которая сработала существенно позже, в другую эпоху, когда существовали международные субъекты Россия и Украина», — заключил Станкевич.

Ранее о решении Хрущёва также высказался президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, передача Крыма, входившего в состав РСФСР, стала именно подарком Украине. Однако в 2014 году справедливость восторжествовала, и республика вновь стала частью России. В ходе референдума за воссоединение с РФ тогда проголосовало 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

Обложка ©

freepik/standret

Алёна Зиновьева
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