Отнюдь не подарок: Историк объяснил, зачем Хрущёв передал Крым Украине

Передача Крыма Украине в 1954 году была не просто щедрым подарком Никиты Хрущёва, а волюнтаристским решением, продиктованным экономическими и управленческими соображениями. Такое мнение выразил историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с RT.

Он напомнил, что Хрущёв не стал советоваться с народом и учитывать волю граждан, принимая такое решение. Это стало огромной ошибкой государственного деятеля.

«Это было произвольное волюнтаристское решение, продиктованное рядом соображений, ни одно из которых не имело юридической и политической проработки. В итоге это решение стало миной замедленного действия, которая сработала существенно позже, в другую эпоху, когда существовали международные субъекты Россия и Украина», — заключил Станкевич.