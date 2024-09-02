«Символ московской оккупации»: На Украине придумали бредовое оправдание, чтобы отказаться от «копейки»
Нацбанк Украины инициировал дерусификацию копеек для разменных монет
На Украине хотят отказаться от названия «копейка» для разменных монет. Всё потому, что это является «символом московской оккупации». С таким предложением выступил Национальный банк Украины.
«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», — заявил глава НБУ Андрей Пышный, слова которого цитирует киевское СМИ.
По словам Пышного, у Украины есть своё, народное название мелких монет — это «шаг». Данное слово имеет украинское происхождение и использовалось в денежном обороте. Также его упоминали в классической литературе.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Украине решили избавиться от русского языка. Ещё в августе 2022-го Министерство образования страны исключило этот предмет из школьной программы. А в качестве альтернативы литературе ведомство рекомендовало школьникам изучать творчество таких западных писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Эрик-Эмманюэль Шмитт, Йозеф Рот и других. Между тем позже выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык.