«Символ московской оккупации»: На Украине придумали бредовое оправдание, чтобы отказаться от «копейки»

На Украине хотят отказаться от названия «копейка» для разменных монет. Всё потому, что это является «символом московской оккупации». С таким предложением выступил Национальный банк Украины.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», — заявил глава НБУ Андрей Пышный, слова которого цитирует киевское СМИ.

По словам Пышного, у Украины есть своё, народное название мелких монет — это «шаг». Данное слово имеет украинское происхождение и использовалось в денежном обороте. Также его упоминали в классической литературе.