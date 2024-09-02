Ушаков: Визиты Путина на праздник победы на реке Халхин-Го стали традицией

Визиты президента РФ Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, глава государства каждые пять лет посещает Улан-Батор.

«Этот визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией», — сказал Ушаков.