Ушаков: Визиты Путина на праздник победы на реке Халхин-Го стали традицией
Визиты президента РФ Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, глава государства каждые пять лет посещает Улан-Батор.
«Этот визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией», — сказал Ушаков.
Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин посетит Монголию по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха. Этот визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол. В 2003 году Улан-Батор ратифицировал Римский статут. Однако страна не собирается следовать ордеру на «арест» российского лидера.
Life.ru