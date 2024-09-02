Мишустин и Воробьёв посетили новый лицей в Лобне и заглянули в столовую

Председатель Правительства России Михаил Мишустин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили новый инженерно-технический лицей «Авиатика» в городе Лобня и лично проконтролировали президентскую программу горячего питания в школах. О поездке политиков сообщило Правительство России.

Михаил Мишустин проконтролировал президентскую программу горячего питания для учеников начальных классов. Видео © Telegram / «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК»

В рамках осмотра нового учебного учреждения Мишустин и Воробьёв заглянули в столовую, где было много учеников. Председатель Правительства России уточнил у ребят, что они сегодня кушают, и поинтересовался, нравится ли им новая программа горячего питания. Новоиспечённые первоклассники ответили положительно.

«Это наш президент в 20 году такую программу сделал, чтобы у всех было бесплатное горячее питание. Приятного аппетита, ребят!», — сказал Мишустин в разговоре с детьми.

Кстати, на обед у ребят в первый учебный день был витаминный салат, вермишелевый супчик, рагу с курицей и компот.

Кроме того, ученикам с 1 по 4 класс раздали особое мороженое ко Дню знаний. Для подмосковных школьников специально подготовили 525 тысяч вафельных стаканчиков в особой обёртке со словами «Команда губернатора», рассказал телеканал «360». Ребята получили такое угощение не в первый, а уже в четвёртый раз. Вафельное мороженое раздали в 1487 школах Московской области.

«Это стало доброй традицией — в первый учебный день ребята с первого по четвертый класс в каждой из школ нашего любимого Подмосковья получают мороженое. Эмоции детей — всегда очень яркие и положительные», — отметил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.