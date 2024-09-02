Найдена ещё одна квартира семьи задержанного замкомандующего ЛВО в элитном московском ЖК
SHOT нашёл ещё одну квартиру генерал-майора Муминджанова в ЖК «Маршал» в Москве
Ещё одна квартира семьи заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова находится в Москве, в элитном ЖК «Маршал». Недвижимость обнаружил SHOT.
Московский ЖК «Маршал», в котором находится квартира генерал-майора Валерия Муминджанова. Видео © SHOT
Как выяснил телеграм-канал, в двухкомнатной квартире площадью 58 «квадратов» в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного. Именно на него и была оформлена жилплощадь. Помимо того, у Истама Муминджанова в собственности есть BMW X1 XDrive стоимостью около 2 миллионов рублей.
BMW X1 XDrive, принадлежащий Истаму Муминджанову. Фото © SHOT
Напомним, что в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие установило, что у высокопоставленного офицера и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Сейчас генерал-майор задержан, правоохранители решают вопрос о мере пресечения. Вскоре стало известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы.