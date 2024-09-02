Найдена ещё одна квартира семьи задержанного замкомандующего ЛВО в элитном московском ЖК

Как выяснил телеграм-канал, в двухкомнатной квартире площадью 58 «квадратов» в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного. Именно на него и была оформлена жилплощадь. Помимо того, у Истама Муминджанова в собственности есть BMW X1 XDrive стоимостью около 2 миллионов рублей.