Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина впервые вышла в свет после операции

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые вышла в свет после операции. Она привела младшую дочь Есению в первый класс в школу в центре Петербурга, передаёт kp.ru.

Частный колледж, где будет учиться дочь спортсмена, стоит 450 тысяч рублей в год. До недавнего времени там работала учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич. В классах здесь обычно мало учеников, чтобы на каждого ребёнка хватало времени.

Во дворе школы экс-супругу футболиста журналисты встретили с двумя дочерьми, которые пришли на полчаса раньше начала праздника. Средняя дочь Алиса перешла уже в седьмой класс. Звёздная мама пофотографировала дочек на улице, а потом зашла в здание учреждения.

«Сейчас всё замечательно. Недавно была операция, жду, когда заживёт. Радуюсь жизни, вот, дочка в первый класс пошла, средняя моя тоже. Девчонки хотели уже поскорее на учёбу. Есения как выросла, на папу похожа очень. Растёт красоткой, очень послушная и талантливая девочка», — продолжила Казьмина, грустно отметив, что отец девочки не пришёл на праздник из-за рождения нового ребёнка.