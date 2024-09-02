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2 сентября, 19:20

Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина впервые вышла в свет после операции

Алиса Казьмина c дочерью. Обложка © Spb.kp

Алиса Казьмина c дочерью. Обложка © Spb.kp

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые вышла в свет после операции. Она привела младшую дочь Есению в первый класс в школу в центре Петербурга, передаёт kp.ru.

Частный колледж, где будет учиться дочь спортсмена, стоит 450 тысяч рублей в год. До недавнего времени там работала учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич. В классах здесь обычно мало учеников, чтобы на каждого ребёнка хватало времени.

Во дворе школы экс-супругу футболиста журналисты встретили с двумя дочерьми, которые пришли на полчаса раньше начала праздника. Средняя дочь Алиса перешла уже в седьмой класс. Звёздная мама пофотографировала дочек на улице, а потом зашла в здание учреждения.

«Сейчас всё замечательно. Недавно была операция, жду, когда заживёт. Радуюсь жизни, вот, дочка в первый класс пошла, средняя моя тоже. Девчонки хотели уже поскорее на учёбу. Есения как выросла, на папу похожа очень. Растёт красоткой, очень послушная и талантливая девочка», — продолжила Казьмина, грустно отметив, что отец девочки не пришёл на праздник из-за рождения нового ребёнка.

В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина
В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина

Ранее Life.ru рассказал о семейной драме, развернувшейся на фоне развода Андрея и Алисы Аршавиных. Мать футболиста отсудила у изуродованной болезнью бывшей невестки почти 2 миллиона рублей. Экс-супруге спортсмена, несмотря на проблемы с финансами, предстояло пройти через девять пластических операций — недавно был опубликован результат долгих стараний хирурга.

Александра Мышляева
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