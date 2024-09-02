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2 сентября, 19:40

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» автоматически отключилась на ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ отключена на Запорожской атомной электростанции. Её работу приостановила автоматика, сообщила пресс-служба АЭС вечером 2 сентября.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», — уточнили на станции.

В сообщении также говорится, что все энергоблоки АЭС находятся в состоянии «холодный останов» и не функционируют. Радиационный фон на самой станции и вблизи неё не превышает фоновых природных значений.

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Напомним, что в последний раз отключение линии «Ферросплавная-1» происходило 23 августа. Тогда работа резервного источника электроснабжения станции была приостановлена по вине украинской стороны.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Илья Пушкарев
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