Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью Киев атаковал беспилотниками в Белгородской области и в Чёрном море. Оба дрона были успешно сбиты. Однако по Белгороду прилетели ракеты, попав в детский сад и коммерческий объект.
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