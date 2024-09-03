Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.