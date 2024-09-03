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Регион
2 сентября, 21:32

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Шебекино
Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Минувшей ночью Киев атаковал беспилотниками в Белгородской области и в Чёрном море. Оба дрона были успешно сбиты. Однако по Белгороду прилетели ракеты, попав в детский сад и коммерческий объект.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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