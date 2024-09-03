Ironman: Старовойт покрасовался татуировкой после утренней пробежки в Улан-Баторе

Второй день рабочего визита делегации РФ в Монголию начался для министра транспорта России Романа Старовойта с утренней пробежки. Запечатлеть экс-губернатора Курской области в спортивном костюме и с татуировкой в виде эмблемы триатлона Ironman удалось корреспонденту Life.ru.

Татуировкой на ноге министра. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Перед забегом Старовойт поприветствовал рукопожатием министра спорта Михаила Дегтярёва. На вопрос журналиста Life.ru о том, почему бывший губернатор Хабаровского края не хочет составить коллеге компанию, чиновник ответил шуткой.

«Так если я буду бегать, кто будет руководить?» — развеселил окружающих Дегтярёв.