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Регион
3 сентября, 03:51

Ironman: Старовойт покрасовался татуировкой после утренней пробежки в Улан-Баторе

Министр транспорта Старовойт устроил пробежку перед переговорами в Улан-Баторе

Второй день рабочего визита делегации РФ в Монголию начался для министра транспорта России Романа Старовойта с утренней пробежки. Запечатлеть экс-губернатора Курской области в спортивном костюме и с татуировкой в виде эмблемы триатлона Ironman удалось корреспонденту Life.ru.

Татуировкой на ноге министра. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Татуировкой на ноге министра. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Перед забегом Старовойт поприветствовал рукопожатием министра спорта Михаила Дегтярёва. На вопрос журналиста Life.ru о том, почему бывший губернатор Хабаровского края не хочет составить коллеге компанию, чиновник ответил шуткой.

«Так если я буду бегать, кто будет руководить?» — развеселил окружающих Дегтярёв.

Дегтярёв и Старовойт перед переговорами в Улан-Баторе. Видео © Life.ru

В Кремле раскрыли цель командировки Путина в Монголию 2–3 сентября
В Кремле раскрыли цель командировки Путина в Монголию 2–3 сентября

Напомним, что российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Монголию 2 сентября. В аэропорту политика встретили красной дорожкой и почётным караулом. Визиты президента РФ в Улан-Батор в преддверии празднования победы на реке Халхин-Гол — добрая традиция, отмечали в Кремле.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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