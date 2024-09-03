Си Цзиньпин и Рамафоса указали единственный путь к разрешению конфликта на Украине
КНР и ЮАР заявили, что конфликт РФ и Украины могут решить мирные переговоры
Конфликт между Россией и Украиной можно решить только с помощью мирных переговоров, считает КНР и ЮАР. Данное заявление высказали председатель Китая Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в рамках переговоров в Пекине. Текст документа опубликовали на сайте китайского правительства.
«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — указано в документе.
По словам лидеров, России и Украине необходимо соблюдать три принципа. Сторонам не следует «допускать расширения поля боя», также не стоит «допускать эскалации боевых действий и не допускать подливания масла в огонь какой-либо стороной».
Ранее Китай и ЮАР вместе с Бразилией выступили против того, чтобы давать Зеленскому полную свободу над западным оружием. Страны переживают, что США может в ближайшее время снять вето по ударам ВСУ вглубь России. До этого глава киевского режим умолял Запад дать добро на атаку ракетами по РФ. Зеленский по сей день надеется на разрешение.