Захарова обличила планы Зеленского дать ВСУ карт-бланш с помощью Римского статута

С помощью ратификации Римского статута Украина собирается вывести своих военных из-под юрисдикции, сохранив возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям», — заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».

По её словам, данное решение Киева показывает их истинное лицо и отношение к «международному гуманитарному праву и юстиции». По словам политика, шаг Украины является нескрываемым намерением «предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений».