Захарова обличила планы Зеленского дать ВСУ карт-бланш с помощью Римского статута
Захарова: Ратифицируя Римский статут, Украина хочет дать ВСУ карт-бланш
С помощью ратификации Римского статута Украина собирается вывести своих военных из-под юрисдикции, сохранив возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям», — заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».
По её словам, данное решение Киева показывает их истинное лицо и отношение к «международному гуманитарному праву и юстиции». По словам политика, шаг Украины является нескрываемым намерением «предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений».
Напомним, что в конце августа Верховная рада Украины согласилась ратифицировать Римский статус. «За» проголосовали 281 народных депутатов, один высказался против. Киев надеется, что документ поможет стране получить полноправное членство в МУС. Позже глава киевского режима подписал официальный закон о ратификации Римского статута, который Украина подписала ещё в 2000 году и поставила на паузу.
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