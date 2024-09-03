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3 сентября, 06:59

Захарова обличила планы Зеленского дать ВСУ карт-бланш с помощью Римского статута

Захарова: Ратифицируя Римский статут, Украина хочет дать ВСУ карт-бланш

С помощью ратификации Римского статута Украина собирается вывести своих военных из-под юрисдикции, сохранив возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям»,заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».

По её словам, данное решение Киева показывает их истинное лицо и отношение к «международному гуманитарному праву и юстиции». По словам политика, шаг Украины является нескрываемым намерением «предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений».

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Напомним, что в конце августа Верховная рада Украины согласилась ратифицировать Римский статус. «За» проголосовали 281 народных депутатов, один высказался против. Киев надеется, что документ поможет стране получить полноправное членство в МУС. Позже глава киевского режима подписал официальный закон о ратификации Римского статута, который Украина подписала ещё в 2000 году и поставила на паузу.

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Telegram / Мария Захарова

Наталья Афонина
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