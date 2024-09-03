Гостям фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва»

В Москве прошёл XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Участие в мероприятии приняли оркестры и художественные коллективы из восьми стран, в том числе Белоруссии, Египта, Таиланда, Китая и Турции, пишет «Вечерняя Москва».

В последний день фестиваля, 1 сентября, газета вручила зрителям подарок. Москвичи и гости столицы получили специальный глянцевый выпуск издания под названием «Москва-877», посвящённый Дню города. Он познакомит читателей с главными городскими проектами, которые призваны сделать жизнь в столице ещё удобнее и интереснее.