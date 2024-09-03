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3 сентября, 08:55

Гостям фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва»

В Москве прошёл XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Участие в мероприятии приняли оркестры и художественные коллективы из восьми стран, в том числе Белоруссии, Египта, Таиланда, Китая и Турции, пишет «Вечерняя Москва».

Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве
Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве

В последний день фестиваля, 1 сентября, газета вручила зрителям подарок. Москвичи и гости столицы получили специальный глянцевый выпуск издания под названием «Москва-877», посвящённый Дню города. Он познакомит читателей с главными городскими проектами, которые призваны сделать жизнь в столице ещё удобнее и интереснее.

Напомним, фестиваль «Спасская башня» стартовал на Красной площади 23 августа. Мероприятие уже в 16-й раз проводилось в Москве и было посвящено защитникам родины. Впервые участниками стали оркестры из Африки: ВВС ЮАР и «Амазонки Гвинеи». Россию представляли оркестры всех силовых ведомств — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ, МЧС и МВД. В 2023 году «Спасская башня» была отменена.

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«Вечерняя Москва»

Алёна Зиновьева
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