Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Милонов назвал одноклеточным украинца, оскорбившего россиянина на Паралимпиаде

3 сентября, 10:25
Россиянин Евгений Торсунов на пьедестале почёта (в центре) и украинец Александр Литвиненко (слева). Фото © Getty Images / Graham Denholm

Россиянин Евгений Торсунов на пьедестале почёта (в центре) и украинец Александр Литвиненко (слева). Фото © Getty Images / Graham Denholm

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru назвал одноклеточным украинского легкоатлета Александр Литвиненко, который оскорбил россиянина Евгения Торсунова на Паралимпиаде в Париже.

Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире.

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире.
Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире.

По мнению Парламентария, это очередное предупреждение, что любые переговоры, любые соглашения невозможно вести непосредственно с Украиной, потому что её гражданам не хватает адекватности.

У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке
У итальянского гребца отобрали медаль Паралимпиады из-за запрещёнки в лодке

Напомним, украинский легкоатлет Александр Литвиненко, раздосадованный поражением на Паралимпиаде, обозвал российского спортсмена Евгения Торсунова «недоразумением», поскольку тот поддерживает СВО. Кстати, Торсунов стал чемпионом Паралимпиады, завоевав золотую медаль в прыжках в длину в классе T36. А Литвиненко пришлось довольствоваться бронзой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!