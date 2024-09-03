Милонов назвал одноклеточным украинца, оскорбившего россиянина на Паралимпиаде
Россиянин Евгений Торсунов на пьедестале почёта (в центре) и украинец Александр Литвиненко (слева). Фото © Getty Images / Graham Denholm
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru назвал одноклеточным украинского легкоатлета Александр Литвиненко, который оскорбил россиянина Евгения Торсунова на Паралимпиаде в Париже.
Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире.
По мнению Парламентария, это очередное предупреждение, что любые переговоры, любые соглашения невозможно вести непосредственно с Украиной, потому что её гражданам не хватает адекватности.
Напомним, украинский легкоатлет Александр Литвиненко, раздосадованный поражением на Паралимпиаде, обозвал российского спортсмена Евгения Торсунова «недоразумением», поскольку тот поддерживает СВО. Кстати, Торсунов стал чемпионом Паралимпиады, завоевав золотую медаль в прыжках в длину в классе T36. А Литвиненко пришлось довольствоваться бронзой.